«خارجية الحكومة الليبية» تنشر أرقام منسقيها ببعض الدول للتواصل مع العالقين بالخارج

أصدر الدكتور عبد الهادي الحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، تعليماته بنشر أرقام هواتف منسقي وزارة الخارجية والتعاون الدولي المكلفين ضمن لجنة حصر العالقين بالخارج؛ من أجل التواصل معهم، والرد على كل استفسارات المواطنين، ومساعدتهم في استكمال النواقص المتعلقة بهم.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، فإن وزير الخارجية والتعاون والدولي عبدالهادي الحويج، وجه- في إطار المتابعة المستمرة لأعمال لجنة حصر الليبيين العالقين في الخارج- بنشر أرقام هواتف منسقي وزارة الخارجية والتعاون الدولي المكلفين ضمن لجنة حصر العالقين بالخارج؛ من أجل التواصل معهم، والرد على كل استفسارات المواطنين، ومساعدتهم في استكمال النواقص المتعلقة بهم، أو التحقق من استيفائهم إجراءاتهم.

وأوضح البيان، أن المواطنين الذين لم يتمكنوا من تعبئة النموذج الإلكتروني يمكنهم تعبئة النماذج يدويًا، والتواصل مع أعضاء اللجنة حسب البيانات التالية:-

المملكة الأردنية الهاشمية – المملكة المغربية – الجمهورية الجزائرية – جمهورية السودان على الأرقام الآتية:-

0914749800

0927022004

الجمهورية التركية – دولة ماليزيا على الأرقام:-

0913342900

0911797797

جمهورية مصر العربية على الأرقام:-

0925111229

0927022004

الدول الأوروبية على الأرقام:-

0916009231

0927096610

الجمهورية التونسية على الأرقام:-

0922949521

0914942814