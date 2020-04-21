“الوطنية للنفط” تسلم مستخدميها مرتبات شهر مارس

بنغازي-العنوان

أكد رئيس قسم الإعلام بالمؤسسة الوطنية للنفط، خليل محمد، أن قسم المرتبات والخزينة أنهى الحوافظ المالية الخاصة بشهر مارس لكافة المستخدمين بالمؤسسة.

وفي تصريح خاص للعنوان قال: “إن قسم المرتبات والخزينة أنهى كافة المستندات والإجراءات الإدارية والمالية لصرف مرتب شهر مارس”.

وأضاف‘ أنه “بعد اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حيال جائحة وباء كورونا المستجد، باشر القسم في توزيع الحوافظ على المستخدمين بالمقر الرئيسي للمؤسسة ببنغازي”، مشيرا إلى أن المؤسسة ستستمر التوزيع على مدار عدة أيام من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا.