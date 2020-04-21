وصول 12 جثة من قتلى المرتزقة في ليبيا إلى سوريا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت مصادر مطلعة، وصول دفعة جديدة من قتلى المرتزقة السوريين الموالين لتركيا، عصر اليوم الثلاثاء، إلى معبر حوار كلس العسكري، عند أطراف مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، قادمة من الأراضي الليبية.

وذكرت المصادر في تصريحات لوكالة “ستيب” السورية، أن من بين دفعة القتلى جثة القيادي بمليشيا الحمزة، محمد عطا عكرمة، موضحة أنه من أبناء مدينة مارع شمالي حلب، بالإضافة لجثة أخرى لمقاتل من المدينة ذاتها.

وأضافت بأن المعلومات الأولية , تشير إلى أنَّ عدد الجثث التي وصلت إلى المعبر يُقدر بنحو 12 جثة لمقاتلين من المعارضة السورية الموالية لتركيا كانوا قتلوا، خلال الأيام الأخيرة، أثناء مشاركتهم في القتال ضد قوات الجيش الوطني .

وأشارت المصادر إلى أن المخابرات التركية, أبلغت عدة فصائل عسكرية موالية لها بمناطق ريف حلب الشمالي “درع الفرات” بضرورة تجهيز دفعة جديدة لإرسالها خلال مدة أقصاها يومين، مُبينة أن الفصائل بدأت السعي لتكثيف التجنيد من مخيمات ريف إدلب الشمالي عبر استغلال حاجة الشبان للأموال وإغرائهم به .

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