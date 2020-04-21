بعد أكثر من شهر في معبر رأس اجدير … الشاحنات الليبية تبدأ الدخول إلى ليبيا على دفوعات

قالت المصالح الأمنية و الديوانية بمعبر رأس الجدير من الجانب التونسي إنها بدأت في اجراءات خروج أكثر من 200 شاحنة ليبية محملة بالبضائع التونسية المصدرة بعد بقائها لأكثر من شهر بالمعبر الحدودي من الجانب التونسي.

وقالت إذاعة إرادة المحلية في بنقردان إن خروج الشاحنات سيتم على دفوعات بمجموع 25 شاحنة في كل دفعة وبعد استيفاء كل الإجراءات الأمنية والديوانية.

ويأتي الاجراء على خلفية الاحتجاجات التي بدأها سواق تلك الشاحنات ورفضهم البقاء على نفس الوضعية كامل هذه المدة.