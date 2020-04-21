القبلاوي: سفارتنا في لندن تتواصل مع أسرة الدكتور التيناز لتقديم كل المساعدات

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، محمد القبلاوي، الثلاثاء، تواصل السفارة الليبية في بريطانيا مع ذوي الدكتور يونس رمضان التيناز، الذي توفي اليوم متأثرًا بإصابته بفيروس «كورونا» المستجد.

وقال القبلاوي في بيان منشور على صفحة وزارة الخارجية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن السفارة تتواصل مع ذوي الفقيد لتقديم أي مساعدات قد يحتاجونها، لافتًا إلى أن التيناز توفي في أحد مستشفيات لندن، كما أنه ثاني طبيب ليبي يتوفى بسبب «كورونا» بعد الدكتور الصادق الهوش.

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وأوضح الناطق الرسمي أن التيناز هو كبير المفتشين الصحيين في مجلس بلدية هارينغاي بشمال لندن، كما عمل مستشارًا لمدير المركز الثقافي الإسلامي، ومسجد لندن المركزي، ويعتبر أشهر خبير صحي مسلم في لندن. وحسب البيان، فاز التيناز بجائزة الإنجاز للمجموعة العربية كأفضل عالم عربي يعيش في الغرب.

وكانت مصادر طبية أعلنت في وقت سابق اليوم وفاة التيناز والهوش جراء إصابتهما بـ«كورونا»، موضحة أن الصادق الهوش، هو أخصائي جراحة العظام والمفاصل بمدينة ليفربول البريطانية، ولقي حتفه بعد دخوله العناية القصوى.

وكانت السفارة الليبية في بريطانيا أعلنت في 11 أبريل الجاري، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» بين المواطنين الليبيين في بريطانيا إلى 50، بينهم ستة أطباء.

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