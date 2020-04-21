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وزير الخارجية الروسي يطالب مجلس الأمن بسرعة تعيين مبعوث إلى ليبيا

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن «خيبة» أمله من توقف عملية السلام الليبية واستئناف القتال.

وشدد لافروف، عبر الفيديو لأعضاء نادي جورشاكوف للدبلوماسية العامة، على أن أحد أسباب حدوث ذلك هو استقالة المبعوث الأممي غسان سلامة.

وطالب لافروف، الأمين العام للأمم المتحدة على تعيين بديل في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أن المبعوث الجديد يجب أن يكون من دولة أفريقية تقع في نفس المنطقة مثل ليبيا.

كان لافروف حث الاتحاد الأوربى، اليوم، على الحصول على موافقة مجلس الأمن الدولى على عمليته العسكرية لفرض حظر الأسلحة على ليبيا، مؤكدا أن عدم استعداد الاتحاد الأوروبي لإطلاع الأمم المتحدة على تفاصيل العملية «يثير أسئلة».

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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