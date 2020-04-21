قيادي إخواني: الأتراك فرضوا معادلة جديدة في ليبيا.. و«الوفاق» تتقدم بدعمهم

قال عضو حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أكرم الفزاني، إن الأتراك فرضوا معادلة جديدة في ليبيا بتواجدهم عبر اتفاقية قانونية، على حد زعمه.

وادعى القيادي الإخواني، في تصريحه لموقع “عربي21″ المملوك لدولة قطر إن قوات الوفاق «المليشيات المسلحة» ما زالت تحرز تقدما عسكريا بالدعم التركي، لافتا إلى أن الأوربيين الآن منشغلون بأزمة كورونا وكل تصريحاتهم بخصوص ليبيا لا تأثير لها على الأرض كون كل محاولات «حفتر»- في إشارة إلى القائد العام للقوات المسلحة- بائسة ومكلفة وتطيل الأزمة، حسب تعبيره.

وزعم أن الاتحاد الأوربي فشل في الملف الليبي وكل محاولاته في باريس وباليرمو وبرلين لم تحقق أي نتائج حقيقية، وحتى الهدنة التي توصلوا لها خرقها «حفتر» أمام أعينهم.

وأشار «الفزاني» إلى أن إيطاليا الحليف لحكومة الوفاق لم تقدم أي شيء لصد ما وصفه بـ”العدوان على طرابلس”.