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قيادي إخواني: الأتراك فرضوا معادلة جديدة في ليبيا.. و«الوفاق» تتقدم بدعمهم

تم النشر منذُ 53 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أكرم الفزاني، إن الأتراك فرضوا معادلة جديدة في ليبيا بتواجدهم عبر اتفاقية قانونية، على حد زعمه.

وادعى القيادي الإخواني، في تصريحه لموقع “عربي21″ المملوك لدولة قطر إن قوات الوفاق «المليشيات المسلحة» ما زالت تحرز تقدما عسكريا بالدعم التركي، لافتا إلى أن الأوربيين الآن منشغلون بأزمة كورونا وكل تصريحاتهم بخصوص ليبيا لا تأثير لها على الأرض كون كل محاولات «حفتر»- في إشارة إلى القائد العام للقوات المسلحة- بائسة ومكلفة وتطيل الأزمة، حسب تعبيره.

وزعم أن الاتحاد الأوربي فشل في الملف الليبي وكل محاولاته في باريس وباليرمو وبرلين لم تحقق أي نتائج حقيقية، وحتى الهدنة التي توصلوا لها خرقها «حفتر» أمام أعينهم.

وأشار «الفزاني» إلى أن إيطاليا الحليف لحكومة الوفاق لم تقدم أي شيء لصد ما وصفه بـ”العدوان على طرابلس”.

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الأتراك الوفاق تقدم دعم فرض قيادي إخواني ليبيا معادلة جديدة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • احد الحلين أمام اي ليبي أما يكون عنده كرامه وينضم لجيش الكرامه او فاقد للكرامه فينضم للمليشيات فيا عليك دوله دولة المليشيات جيشها وضباطها استيراد من سوريا ومن تركيا والقليل القليل من المخانيث من الليبيين ما فكوا ارواحهم يابالك يحاربوا جيش الكرامه فلم يكن هناك بُد امام السراج إلا ان يسآجر رجال من سوريا وتركيا بالك ليذكروا المخانيث اللي عنده لان الرجال في كل من مصراته وطرابلس رفضوا ان يكون عسكر في دولة السراج العميل للاتراك

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  • المعادلة الجديدة انهم بعد ان استنزف الخوان اخر اوراقهم بالدعم التركى المباشر وجلب مرتزقة من سوريا ودواعش وقاعدة ومع ذلك فشلوا فى التقدم شبر واحد ناحية القلاع الثلاث باقليم طرابلس سرت شرقا وترهونة جنوبا والوطية غربا وبينهما تتقدم القوات الى قلب طرابلس فى محاور عدة وبعد ان تم تحطيم كل طائراتهم المسيرة اخرها الان فى بنى وليد لهذا لم يعد امامكم سوى الاستسلام او الانتحار اذا ما استأنف الجيش الوطنى الهجوم وبطريقة احترافية غير معلنة مثل خطة اردوغان الغبية التى سخر منها الجميع بينما الجيش المحترف يبدأ الضربات بطائرات مقاتلة تطهر الطريق من الوشكة حتى صبراته وتتقدم القوات الى مداخل مصراته ومعها منظومات دفاع جوى تسقط اى مسيرة ان وجد اصلا وفى الوطية تتقدم القوات ناحية الجميل وهى وتقطع الطريق الى تونس وتتقدم العجيلات ثم صبراته ثم صرمان تقابلها قوات قادمة من الطويشة والمدن الغربية من السهل استعادتها بسرعة حسب الاولويات وفى محاور طرابلس فهناك محاور قريبة من قلب العاصمة منها 3 كيلومترات فقط فلماذا لا تتقدم فى محور المطار وتلتقى مع القوات القادمة من الهضبة وابوسليم عند حى الاكواخ من امام معهد ابوسليم الصناعى ومصنع البيبسى كولا او لو تفدمت من ابوسليم بعد مسجد وسوق ابوسليم لتصل الى معقل غنبوة بغابة النصر على اليمين ثم تتقدم وتتجه لليسار فى طريق سوق الثلاثاء الى نهاية طريق المطار عند الاشارة الضوئية وهى قريبة من الساحل فى نهاية شارع سوق الثلاثاء

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