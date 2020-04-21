«المسماري»: أفشلنا جميع الهجمات على ترهونة

قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العربية الليبية، اللواء أحمد المسماري، إن الهجمات التي شنتها المليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين، مؤخرا على مدينة ترهونة، وهي قاعدة إمداد رئيسية لقوات الجيش فشلت جميعها.

وقال المسماري لـ” سكاي نيوز” عربية، إن الجيش كبد المليشيات خسائر كبيرة، موضحا أن الدفاعات الجوية التابعة له أسقطت طائرات مسيرة عملت على توفير غطاءً جويا للميليشيات خلال هجومها على المدينة.

وتعد ترهونة، التي تقع على بعد 65 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة طرابلس، قاعدة مهمة للجيش الوطني الليبي.

وتعتمد الميليشيات، الموالية لحكومة طرابلس، على إمدادات النظام التركي بالمرتزقة والأموال والأسلحة، التي اشتملت على طائرات مسيرة أسقط الجيش الوطني الليبي العديد منها.

وفيما يتعلق بهذا الدعم، قال المسماري، إن تركيا تجند “سوريين من أجل القتال في ليبيا، عبر الابتزاز المالي”.

وعن اتفاق الهدنة في ليبيا الذي أقرته قمة “برلين” يناير الماضي، قال المسماري: “الهدنة في ليبيا أصبحت من الماضي، مع تكثيف عمليات نقل الإرهابيين من سوريا”.

وشهدت محاور مدينة ”ترهونة” وبعض من محاور العاصمة ‏طرابلس، السبت الماضي، اشتباكات قوية مع ميلشيات حكومة السراج، حيث ‏حاولت القيام بعمل عسكري ولكنه فشل، ونتج عن ذلك تقدم في بعض من محور طرابلس، منها ‏صلاح الدين ومحور مشروع بوسليم ومحور الطويشة وعين زارة.‏

وقالت مصادر عسكرية لـ”الساعة 24″ إن الجيش الليبي أسر مدرعة تركية فى محور الطويشة، وكان فيها صالح العمو الدباشي شقيق المجرم أحمد الشهير بالعمو، وأحمد خالد المتهم بقتل الكرو في صبراته، ومختار الدباشي عم العمو المذكورين أعلاه، وعلي عطية، وهو من يقود المدرعة التايجر، التي تم الاستحواذ عليها في هجوم صبراتة من مقر المباحث الغربية، وأحمد الورشفاني الملقب بـ”جيمي” مطلوب لدى المدعي العام من مدينة ورشفانة.

وشن الطيران المسير التركي غارات صباح الأحد، على منطقتي سوق الجمعة والمصابحة ما أدى إلى مقتل 3 أشقاء “عبد المنعم وعلاء ومنير” من أبناء عائلة شغيلة، فيما يلقى الأخ الرابع الرعاية الطبية بقسم العناية المركزة.