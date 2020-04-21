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«المسماري»: أفشلنا جميع الهجمات على ترهونة

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العربية الليبية، اللواء أحمد المسماري، إن الهجمات التي شنتها المليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين، مؤخرا على مدينة ترهونة، وهي قاعدة إمداد رئيسية لقوات الجيش فشلت جميعها.

وقال المسماري لـ” سكاي نيوز” عربية، إن الجيش كبد المليشيات خسائر كبيرة، موضحا أن الدفاعات الجوية التابعة له أسقطت طائرات مسيرة عملت على توفير غطاءً جويا للميليشيات خلال هجومها على المدينة.

وتعد ترهونة، التي تقع على بعد 65 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة طرابلس، قاعدة مهمة للجيش الوطني الليبي.

وتعتمد الميليشيات، الموالية لحكومة طرابلس، على إمدادات النظام التركي بالمرتزقة والأموال والأسلحة، التي اشتملت على طائرات مسيرة أسقط الجيش الوطني الليبي العديد منها.

وفيما يتعلق بهذا الدعم، قال المسماري، إن تركيا تجند “سوريين من أجل القتال في ليبيا، عبر الابتزاز المالي”.

وعن اتفاق الهدنة في ليبيا الذي أقرته قمة “برلين” يناير الماضي، قال المسماري: “الهدنة في ليبيا أصبحت من الماضي، مع تكثيف عمليات نقل الإرهابيين من سوريا”.

وشهدت محاور مدينة ”ترهونة” وبعض من محاور العاصمة ‏طرابلس، السبت الماضي، اشتباكات قوية مع ميلشيات حكومة السراج، حيث ‏حاولت القيام بعمل عسكري ولكنه فشل، ونتج عن ذلك تقدم في بعض من محور طرابلس، منها ‏صلاح الدين ومحور مشروع بوسليم ومحور الطويشة وعين زارة.‏

وقالت مصادر عسكرية لـ”الساعة 24″ إن الجيش الليبي أسر مدرعة تركية فى محور الطويشة، وكان فيها صالح العمو الدباشي شقيق المجرم أحمد الشهير بالعمو، وأحمد خالد المتهم بقتل الكرو في صبراته، ومختار الدباشي عم العمو المذكورين أعلاه، وعلي عطية، وهو من يقود المدرعة التايجر، التي تم الاستحواذ عليها في هجوم صبراتة من مقر المباحث الغربية، وأحمد الورشفاني الملقب بـ”جيمي” مطلوب لدى المدعي العام من مدينة ورشفانة.

وشن الطيران المسير التركي غارات صباح الأحد، على منطقتي سوق الجمعة والمصابحة ما أدى إلى مقتل 3 أشقاء “عبد المنعم وعلاء ومنير” من أبناء عائلة شغيلة، فيما يلقى الأخ الرابع الرعاية الطبية بقسم العناية المركزة.

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المليشيات ترهونة جميع الهجمات صد الهجوم طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • القوات الوفاق بدات تتفاءل ظهور احمد المسماري مادام يتكلم الانتصارات اعلم انها الهزاءم معركة ترهونة اقتربت من الحسم حتى انصار حفتر يعرفون ذلك المسماري نصيحة لوجه الله ارجع البرامج حجالات المجال تعرفه ابتعد عن العسكرية كشفت كثير من خطط العسكرية بي غباءك بظهورك متكرر تظهر متل المهرجين في السيرك هل يوجد الناطق العسكري يعترف خساءره حفتر فقط 7 الاف قتيل رفعت معنويات القوات الوفاق معنويات جيشك انهارت يوجد العسكري يرتكب خطا العسري فادح

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  • هذا المحماري يذكرني دائما بوزير اعلام العراق ايام صدام حسين، اعني الصحاف. فهذا المحماري يعتبر من اكبر كذابي البشر علي وجه الارض. ولكنه للاسف يقنع جرذان سيده حمتر عليهم لعنة الله اجمعين

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    • سعيد صحاف هو تسبب في سقوط بغداد كشف على المعركة مطار بغداد لما قال قوتنا تتقدم سهل الامر طاءرات الاميراكية معرفة تحرك الجيش العراقي خطته العسكرية تما تدمير الجيش بطاءرات دخول بغداد بسهولة نفس الامر يفعل المسماري بسبب له علاقة بي الجيش يكشف الاماكن تواجد القوات والمحاور بدون ان يدري ذلك قادة الوفاق استفادوا كثير مؤتمرات احمد المسماري خاصة المعركة الاخيرة بوقرين ساهم المسماري في الانتصار الوقاق كان دور هزيمة ميلشيات حفتر ا

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  • يامحماري كيف افشلت كل الهجمات على ترهونه وترهونه محاصره من كل الجهات ماعدا طريق ترهونة بني وليد فقط للخروج والهروب فقط لأننا لا نعرف عنكم إلا الهروب من المعارك الحاميه هل تتذكرون غريان وصبراته العجيلات الجميل زلطن مليته كلها هروب سجلها لكم التاريخ ونذكرك بأن ترهونه مازالت محاصره محاصره وبدون كهرباء ولا ماء للشرب ولا انترنت ولا حتى تلفزيون و لا هواتف ولا بنزينا عندهم إلا الكورونا ولا حتى اجهره للكشف للكورونا غير موجوده وترهونه تستنى فيك يا محماري لتنقضهم؟؟[email protected]

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  • منذ يومين نرى هدوء شديد عند ترهونة بعد العلقة الساخنة التى تلقاها كلاب اردوغان وتركوا جيفهم وهربوا وخرج المعتوه يستنجد بالمجتمع الدولى فحفتر افسد كل الخطط الغبية واثبت ان جيش الدعارة التركى تافه لدرجة ان مصر لم تبالى بهذا المعتوه طالما ان الجيش الليبى قادر على كسر انفه ولو احتاج الامر القوات جاهزة وطريقها سالك حتى مصراطة وتعتبرها رحلة ترفيهية لخير اجناد الارض !!

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    • القوات الوفاق 10 كلم تفصلها قلب ترهونة محاصرة مت كل جهات الا من طريق بني وليد ترك هروب الجرذان كانيات المهرج فاندي جاري التقاوض مع الاعيان المدينة والشيوخ دخول الوقاق سلما قبل الهجوم النهاءي رفضوا الاستسلام او الهروب معركة ترهونة محسومة الوفاق قبل رمضان

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  • كلاب الخوان يعيشون فى اوهام فهم استنفذوا كل اوراقهم التى اثبتت انهم منبوذين من المجتمع الليبى وهم من ادعوا انهم ثوار فطلع اكبرهم صرصار لهذا جلبوا مرتزقة يرفعوا علم الثورة السورية واوهموهم بالبحث عن بشار فى ليبيا وراينا المرتزقة يهتفون جايين لك يابشار اه ياحمار ياحمار بينما الجيش الوطنى مدعوم بشعبه وقبائله يسيطر على اقليمى برقة وفزان ويحاصرالمصاريت من ثلاث قلاع محصنة شرقا سرت وغربا الوطية وجنوبا ترهونة ويتقدم داخل محاور طرابلس ويسحق كلاب اردوغان رغم ان الجيش الوطنى لا يحتاج لتدخل مباشر لو اراد من اقوى جيش عربى واسلامى وافريقى اعلن صراحة ان امن ليبيا من امن مصر ويتابع الموقف ووجد ان كلاب اردوغان فى حالة انكسار ولا يحتاج الامر حاليا للتدخل الا اذا

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  • الا يستحى الخوان من الكذب فهم من خدعوا الشباب المغرر به واوهموهم بالدولة المدنية وبعد ان عزف الشباب الليبى عن التعاون معهم جلبوا مرتزقة ودواعش وجبهة نصرة واتراك يرفعون رايات غريبة ويدسوا على العلم الليبى واضحكنى ما قاله احد المصاريت انهم طلبوا من عبيد السلطان عميد بلدية بنى وليد مائة مقاتل معهم فلم يستطع بينما الاف المقاتلين من بنى وليد تطوعوا دفاعا عن الوطن وكرامته ودحر كلاب تركيا

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  • الاخوانى امعة جاهل يردد مثل البغبغان كلام ساذج لا يقوله تلميذ فى الحضانة منه المتخلف عقليا المصراتى الذى يكذب ويقول انه طرابلسى وهو يعلم ان طرابلس محتلة من مرتزقة واتراك ومصاريت لرفض اهلها محاربة الجيش الوطنى باعتراف احدتجار مصراطة المهم انه يتصور انه يمكن محاصرة مصرطة وهو معتوه لان نسور الجو لديهم مقاتلات وطائرت عمودية قادرة على فتح اى طريق وسحق الجرذان!!

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