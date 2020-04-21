الحكومة الليبية تقدم شحنة تجهيزات طبية إلى مركز سبها الطبي لمواجهة كورونا

وصلت شحنة تجهيزات طبية إلى مركز سبها الطبي، اليوم الثلاثاء، من قبل وزارة الصحة بالحكومة الليبية، في إطار دعمها المستشفيات العامة والوحدات الصحية في إطار جهود مواجهة وباء كورونا.

وبحسب إيجاز صادر عن مكتب الإعلام والتثقيف الصحي بمركز سبها الطبي، اليوم الثلاثاء، فإن شحنة تجهيزات وصلت إلى مركز سبها الطبي قادمة من وزارة الصحة بالحكومة الليبية، وذلك في إطار دعم المراكز والمستشفيات العامة، لمجابهة جائحة كورونا .

وقدم مركز سبها الطبي، الشكر إلى رئيس الوزراء بالحكومة الليبية عبدالله الثني، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب، واللجنة الاستشارية العليا لمكافحة فايروس كورونا ولكل من ساهم في توفير وإيصال التجهيزات، وأيضاً أبناء الجنوب بالحكومة الغيورين على جنوبهم .