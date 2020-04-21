سيالة : شرعنا فعليًا بتنفيذ الخطة المعتمدة لعودة العالقين في تركيا ومصر  وتونس

أخبار ليبيا 24 – خبر

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس، جلال الشويهدي، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، بحضور رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أبوبكر أحمد سعيد.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس نواب طرابلس، في بيان له، أنه خلال اللقاء استعرض سيالة الإجراءات المتخذة لعودة المواطنين بالخارج وفق الخطة المعتمدة من لجنة الأزمة، والتي شُرع فعليًا بتنفيذها في بعض الدول “تركيا، ومصر ، وتونس”، موضحًا أن العمل جاري على عودة من هم في باقي الدول “المغرب، ومالطا، وإيطاليا، وأوكرانيا، وغيرها من الدول”.

وحسب البيان، أوضح سيالة أنه قد تم إعداد مشروع تعديل لقانون تنظيم السلك الدبلوماسي والقنصلي، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمراجعته تمهيدًا لإحالته لمجلس النواب للمصادقة عليه.

كما شهد الاجتماع بحث ودراسة حجم التمثيل الدبلوماسي والفني وتقليص أعداد العاملين بالسفارات والقنصليات والملحقيات الليبية بالخارج والنظر في قفل بعض القنصليات التي لا جدوى من الإبقاء عليها، وتم الاتفاق على أن تقوم وزارة الخارجية بإعداد خطة تفصيلية تضمن رؤيتها المستقبلية لعملية الإصلاح وإحالتها لمجلس النواب.

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