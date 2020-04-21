«سيالة» يطلب من تونس آلية لإرسال بضائع وسلع غذائية إلى «طرابلس»

أجرى وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة اليوم الثلاثاء اتصالًا هاتفيًا بوزير الشؤون الخارجية التونسي نورالدين الري.

ذكر بيان لـ”خارجية الوفاق”: “تناول الاتصال التنسيق بين البلدين الشقيقين فيما يتعلق بعودة المواطنين العالقين من الجانبين إلى بلادهم والآليات الواجب اتباعها لضمان عدم انتشار فيروس كورونا أو نقل العدوى، كما تم الاتفاق بين الجانبين على حجر المواطنين الليبيين الموجودين الآن في مدن الجنوب التونسي في مدينة جرجيس التونسية والتنسيق مع كافة الأجهزة التونسية المعنية لضمان حجر صحي يفي بالشروط المطلوبة”.

أضاف بيان “خارجية السراج”: “اتفق الجانبان على تدفق السلع الغذائية والمواد الأخرى عبر المنفذ البري رأس اجدير بعد وضع آلية مشتركة وهي تناوب سائقي الشاحنات المحملة بالبضاعة كل في بلده أو مكان وجوده بحيث يتم تسليم البضاعة أو الشاحنة عند المعبر وقيادتها من سائق آخر موجود أصلا في الدولة التي ترغب الشاحنة الدخول إليها”.