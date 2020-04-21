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بتعليمات من «باشاغا» القبض على قيادات في «ثوار طرابلس».. والأخير ينسحب من محاور العاصمة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد مصدر مسؤول في اتصال هاتفي مع الساعة 24، قبام مليشيا “الردع الخاصة ” بقيادة الشيخ عبد الرؤوف كاره، بالقبض على القياديين من مليشيا “كتيبة ثوار طرابلس” وهما ( أدهم ناصوف، وهاني مصباح ) بتعليمات مباشرة من فتحي باشاغا وزير الداخلية بـ”حكومة الوفاق” بعد نشرهما مقالات ضد “باشاغا” و تنظيم الاخوان “الإخوان”.
أضاف ذات المصدر، أن القبض على “ناصوف” و”مصباح” الذي جرى مساء اليوم الثلاثاء، ما تسبب في توتر واحتقان كبيرين، وانسحاب مليشيا “ثوار طرابلس” من المحاور، وإمهال “باشاغا” ساعتين لإطلاق سراح القياديين في المليشيات، المحتجزين لدى مليشيا “الردع”.
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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • باشاغا التركى إذا لم تسحقه كتيبة ثوار طرابلس سيستهدفهم فردا فردا تم يتفرغ للقضاء على قوة الردع لانه قبلي ويعمل بحمية الجاهلية .

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  • من اعان ظالما اعانه الله عليه فكيف يقبل اى مواطن طرابلسى ان ترفع فى طرابلس رايات اربع داعش والقاعدة ومرتزقة سوريا وتركيا بينما يدوسوا على راية الثورة اللبية التى يقاتل تحت الجيش الوطنى ولا يرفع غيرها والدور على الشخة كاره عندما يجد جندى شركسى ينتف لحيته ويدوس على راسه

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