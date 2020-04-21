بتعليمات من «باشاغا» القبض على قيادات في «ثوار طرابلس».. والأخير ينسحب من محاور العاصمة

أكد مصدر مسؤول في اتصال هاتفي مع الساعة 24، قبام مليشيا “الردع الخاصة ” بقيادة الشيخ عبد الرؤوف كاره، بالقبض على القياديين من مليشيا “كتيبة ثوار طرابلس” وهما ( أدهم ناصوف، وهاني مصباح ) بتعليمات مباشرة من فتحي باشاغا وزير الداخلية بـ”حكومة الوفاق” بعد نشرهما مقالات ضد “باشاغا” و تنظيم الاخوان “الإخوان”.

أضاف ذات المصدر، أن القبض على “ناصوف” و”مصباح” الذي جرى مساء اليوم الثلاثاء، ما تسبب في توتر واحتقان كبيرين، وانسحاب مليشيا “ثوار طرابلس” من المحاور، وإمهال “باشاغا” ساعتين لإطلاق سراح القياديين في المليشيات، المحتجزين لدى مليشيا “الردع”.