لجنة مجابهة «كورونا» بمصراتة: مركز العزل لم يستقبل إلا حالة واحدة

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة عن عدم استقبال مركز الإيواء والعزل بالمدينة أية حالات، اليوم الثلاثاء، باستثناء حالة واحدة موجودة لغرض التشخيص والمتابعة بعد ظهور نتائج سلبية في التحاليل الأولى.

وقالت اللجنة في الإيجاز اليومي عن الوضع الوبائي في المدينة، إن مركز شهداء الزروق لم يستقبل أية حالات لهذا اليوم، وذلك حسب بيان منشور على صفحة اللجنة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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في حين كشف مركز شهداء المقاصبة للكشف المبكر على 12 حالة، جميعها كانت باطنية عادية، وغادرت المركز، ولا تعاني من أية أعراض لفيروس «كورونا» حسب البيان.

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