بعد سرقة كلية العلوم .. صندوق زكاة صبراتة يناشد “اللصوص” بإعادة الأموال والتجهيزات

ليبيا -ناشد صندوق الزكاة لصوص الجماعات المسلحة التابعة للوفاق والتي قامت بسرقة المكتب والخزينة الرئيسية والأختام ودفاتر الصكوك والثلاجات وأجهزة الكمبيوتر والمبالغ المالية بترجيع هذة المواد .

وقال الصندوق في بيان أن كل هذه الممتلكات هي خاصة بالفقراء والمساكين والأيتام والأرامل والمطلقات داعياً اللصوص إلى إعادتها رأفة بإخوانهم الفقراء والمساكين وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان.

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وناشد الصندوق أهل البر والإحسان في مدينة صبراتة وخارجها السعي بالتعاون مع المكتب في ترجيع هذة المواد وأضاف : ” لقد قمنا بتجميد جميع حسابات المصرف بإلغاء كافة الأختام والصكوك المتداولة بالمكتب وفقا للقانون وذلك حرصا من المكتب على أموال اليتامى والفقراء والمساكين ” .

هذا وتشهد مدينتي صبراتة وصرمان عمليات نهب وسلب غير مسبوقة منذ سيطرة حكومة الوفاق عليها مجددًا وإعادتها لعصابات الجريمة المنظمة للمدينتين وعلى رأسهم عصابات العمّو والنمريات المتحالفين مع نظرائهم من عصابات الزاوية .

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ومن بين عشرات المقرات والمنازل والممتلكات الخاصة ومحطات الوقود التي تمت سرقتها ، فقد تعرضت كلية العلوم في صبراتة أيضًا للسرقة حيث تمت سرقة مولد مجرور واكثر من 10 أجهزة كمبيوتر و 6 طابعات ومبلغ مالي يفوق 1000 دينار وأجهزة خاصة بالمختبر داخل الكلية باهضة الثمن .

المرصد – خاص

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