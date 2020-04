أخبار ليبيا24 – خاصّ شهدت ليبيا بعد أحداث ثورة فبراير عام 2011 ظهور تنظيمات إسلامية متطرفة ومليشيات مسلحة استولت على كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسات والأجهزة الأمنية والعسكرية، مما زاد ذلك من انتشار الفوضى في البلاد نتيجة لغياب الأمن. كما استحوذ تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابي بعد فبراير على معظم السلطات التشريعية والتنفيذية والسيادية […]

