مركز مكافحة الامراض يكشف نتيجة 83 عينة اشتباه بكورونا وارتفاع عدد حالات الاصابة

كشف المركز الوطني لمكافحة الامراض في بيان له عن نتيجة 83 حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، وارتفاع جديد لعدد حالات الاصابة بالفيروس.

وقال اللمركز في البيان الذي حمل الرقم 43 أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض إستلم يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2020م عدد (83) عينة وكانت النتائج علي النحو الآتي :

ــ عدد (75) عينة سالبة

ــ عدد (8) عينات موجبة لمخالطين

ومن جديد لم يكشف المركز عن اي تفاصيل أخرى بشأن مناطق العينات الواصلة للمركز.

وبذلك يرتفع عدد حالات الاصابة في ليبيا إلى 59 حالة موجبة وحاملة لفيروس كورونا المستجد، فيما شفي منه 15 حالة وتوفيت حالة واحدة.

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