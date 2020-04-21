مصراتة تعلن عدم استقبالها لأي حالات جديدة مصابة بكورونا

أعلنت ما تسمى باللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، عدم استقبال مركز الإيواء والعزل بالمدينة أية حالات، الثلاثاء، باستثناء حالة واحدة موجودة بغرض التشخيص والمتابعة بعد ظهور نتائج سلبية في التحاليل الأولى.

وبحسب بيان منشور على صفحة اللجنة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن اللجنة قالت في الإيجاز اليومي عن الوضع الوبائي في المدينة، إن مركز شهداء الزروق لم يستقبل أية حالات لهذا اليوم.

وأشار البيان إلى أن مركز شهداء المقاصبة للكشف المبكر على كشف عن12 حالة، جميعها كانت باطنية عادية، وغادرت المركز، ولا تعاني من أي أعراض لفيروس «كورونا».