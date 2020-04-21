سرت: لجنة مكافحة كورونا تبحث في اجتماعها التاسع جملة من المقترحات

عقدت اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة فيروس كورونا المتجدد ببلدية سرت اجتماعها العادي التاسع برئاسة الدكتور فتحي السنوسي الكاسح وبحضور عدد من أعضاء اللجنة.

وتم خلال الاجتماع استعراض استلام مستشفى ابن سينا التعليمي بسرت لعدد من الأجهزة والمعدات الطبية المخصصة لمكافحة الوباء، كما تم خلال الاجتماع استعراض مقترح تجهيز جناح العزل بالعيادة المجمعة للاستفادة منه كمقر للعزل والتأكيد على استجلاب الأجهزة والمعدات الطبية المخصصة لمكافحة الوباء.

وقال رئيس اللجنة الاعلامية لمجابهة فيروس كورونا بسرت محمد الاميل إنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أماكن الحجر الصحي المحددة مسبقا، ومتابعة عمل فرق الرصد والاستجابة السريعة، واقتراح تكليف اعضاء من اللجنة الاستشارية الطبية بمهمة المتابعة.