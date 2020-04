أنباء عن إلقاء القبض على القياديين البارزين في كتيبة ثوار طرابلس “أدهم ناصوف وهاني مصباح” بأمر من وزير الداخلية فتحي باشاغا بأمر من وزارة الداخلية بحكومة الوفاق تم إلقاء القبض على القيادين البارزين في ما يُعرف بــ ” كتيبة ثوار طرابلس” وهم 1- ادهم ناصوف 2-هاني مصباح.

