«العكروت» لـ«السراج»: عليك الخروج الآن لتوضيح حقيقة الحجز على أموالنا في البنوك التركية

أعرب محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق لدى سلطنة عمان والبحرين، عن استيائه من الأخبار المتداولة على نطاق واسع بشأن اصدار الحكومة التركية قراراً بعدم التصرف في الودائع والاموال الليبيّة في بنوكها.

قال “العكروت” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الثلاثاء: “أنصح المجلس الرئاسي بأن يصدر بياناً رسميا حول ما يذاع ويشاع من اصدار الحكومة التركية قراراً بعدم التصرف في الودائع والاموال الليبيّة في بنوكها.. الأمر يستحق وقفةً يا مجلس الرئاسة”.

وسبق أن قال مسئول تركي لـ”رويترز”، إن تركيا تعتزم التوقيع بحلول فبراير على اتفاق تعويض مبدئي بقيمة 2.7 مليار دولار عن أعمال نُفذت في ليبيا قبل حرب 2011، وذلك في مسعى لإحياء عمليات متوقفة لشركات تركية في البلد الذي يعاني تحت وطأة صراع.