طقس ليبيا: توقعات الحالة الجوية والحرارة ليومي الاربعاء والخميس

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا ليومي الاربعاء والخميس أن تشهد الاجواء في البلاد استقرار احوال الطقس مع هدوء نسبي للرياح الاربعاء.

وبحسب التقرير فإن درجات الحرارة تشهد الاربعاء ارتفاع طفيف بالمناطق الغربية لتصل اقصاها بدواخل سهل الجفارة . وكذلك بمناطق الجنوب تشهد ارتفاع نسبي بينما تبقى الاجواء معتدلة على الخليج والشمال الشرقي.

ويوم الخميس تتراجع درجات الحرارة بالمناطق الغربية والجنوب الغربي مع تغير الرياح لشمالية .

وترتفع بشكل طفيف بالمناطق الشرقية.

ووفقا للتقرير تشكل منخفض صحراوي وسط ليبيا يتعمق مع تحركه نحو مصر ، يسبب بموجة حر وارتفاع واضح للحرارة على الجنوب الشرقي وصعودا حتى مناطق اجدابيا والواحات حيث قد تصل الى 42 مئوية بالجنوب الشرقي.

ويتوقع خبراء الارصاد نشاط للرياح التي تثير الرمال وتحد من مدى الرؤية بالجنوب الشرقي صعودا نحو الجغبوب والواحات يوم الخميس.

بينما تكون درجات الحرارة ليوم الاربعاء بإذن الله:

المنطقة الغربية مابين 23°- 34° درجة

المناطق الجنوب مابين 30° – 39° درجة

المنطقة الشرقية والجبل الاخضر مابين 16°- 26° درجة .

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي