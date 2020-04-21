اكتشف 10 معلومات عن عبد الرحيم الكيب

1) عبد الرحيم خالد عبد الحافظ الكيب من مواليد في 1950 طرابلس وأعلن عن وفاته في 21 أبريل 2020

2) عمل الكيب أستاذا بجامعة طرابلس وكان يشغل منصب استاذ ورئيس قسم الهندسة الكهربائية بالمعهد البترولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وشغل أيضاً منصب وكيل كلية الهندسة للشؤون الأكاديمية بجامعة قطر، كما كان يعمل في جامعة كارولاينا الشمالية وبجامعة ألاباما، والجامعة الأميركية في الشارقة، وأشرف على العديد من أطروحات الدكتوراه والماجستير واستلم العديد من جوائز البحث والتعليم كما أنه من المؤسسين لرابطة الجالية الليبية في أبوظبي ورئيسها.

3) تحصل على البكالويوس في الهندسة الكهربائية من جامعة طرابلس، كما تحصل أيضا على درجة ماجستير من جامعة كارولاينا الشمالية، وبعد ذلك تحصل على درجة الدكتواره من جامعة جنوب كاليفورنيا.

4) انضمّ الكيب إلى قسم الهندسة الكهربائية بجامعة ألاباما كأستاذ مساعد سنة 1985، وأصبح أستاذاً عام 1996. كما درّس بجامعة طرابلس وجامعة شمال كارولاينا والجامعة الأمريكية في الشارقة، وأخيراً بالمعهد البترولي بأبوظبي. وقد أشرف على العديد من رسالات الماجستير والدكتوراه، كما حاز على جوائز أكاديمية عديدة.

5) نشر العديد من الأبحاث في مجال هندسة الطاقة الكهربية، تحت رعاية المؤسسة العلمية الوطنية بأمريكا ومعهد أبحاث الطاقة الكهربية الأمريكي ووزارة الطاقة الأمريكية وخدمات الشركة الجنوبية بألاباما وشركة طاقة ألاباما. كما نشر جزء من كتاب في ذات المجال. وقد طبّق العديد من الشركات في الولايات المتحدة أعماله في مجال « التوزيع محدود الانبعاث وتعويض الطاقة التفاعلية ». وعمل كاستشاري لصالح عدة مؤسسات صناعية منها شركة ألاباما للطاقة وشركة خدمات الجنوب.

6) خدم كعضو مجلس إدارة المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا (التي مقرها الشارقة) بين عامي 2001 و2007، كما أنّه عضو في « لجنة العلوم والتكنولوجيا » بالبنك الإسلامي للتنمية، وله عضوية عليا بجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات ساهم في تحرير إصدارها الدوري بين عامي 1992 و2000، وعضو مساهم بعدة مؤسسات أكاديمية أخرى.

7) خلال إجازة أكاديمية قضاها بعيداً عن جامعة ألاباما، قضى سنتان بالجامعة الأمريكية في الشارقة (1999-2001)، حيث ترأّس قسم هندسة الكهربة والإلكترونيات والكمبيوتر، فبنى القسم مع زملائه لينالوا الاعتماد الوطني الإماراتي. كما خدم خلال ذات الفترة في العديد من اللجان المهمة وعمل على تطوير برامج الشهادات الجامعية المختلفة لاعتمادها دولياً.

8) بين 2007 و2009 كان منسق الدراسات العليا (العلمية) بالجامعة كما ساهم بتأسيس لجنة للدراسات العليا العلمية، وأشرف على تطوير برنامج تعليمي عبر الإنترنت من أجل برامج الدراسات العليا. واكتسب خبرة في تصميم مناهج مطابقة لمواصفات «لجنة الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا» (ABET) ومدرّب كمقيّم لتلك المواصفات، قام بتقييم دورات بجامعة ألاباما ، وأسّس عام 2005 في ليبيا شركة خاصة اسمها «الشركة الدولية للطاقة والتكنولوجيا».

9) غادر الكيب ليبيا عام 1976 وانضم للمعارضة الليبية. وأسهم في تمويل حركة المعارضة خلال سنواته في الغربة. وهو من عائلة كبيرة من صبراتة، وخلال السنوات الذي قضاها في المهجر، كان يلتقي أسرته – التي بقيت داخل ليبيا – خلال رحلاته إلى المغرب. و لعب دوراً في قيادة الجالية المسلمة بمدينة «توسكالوزا» في السنوات الذي قضاها في ألاباما، واشترك في حوارات بين الأديان بشكل غير رسمي عقب هجمات سبتمبر.

10) اختير عبد الرحيم الكيب رئيسا للحكومة الانتقالية في ليبيا بعد حصوله على أعلى الأصوات في تصويت للمجلس التنفيذي الليبي. وقد أعلن مصطفى المانع، أمين سر المجلس الوطني الانتقالي الليبي، اختيار عبد الرحيم الكيب رئيسا للحكومة الانتقالية. وجرى التعيين بعد حصوله على 26 صوتا من أصل51 في اقتراع جرى بمقر المجلس الوطني الانتقالي في طرابلس و اتسمت فترة رئاسته بتحسن الحياة المعيشية للمواطن و رجوع سعر صرف الدولار إلى وضعه الطبيعي في السوق السوداء.