ليبيا تسجل 8 حالات جديدة مصابة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في بيانه الأربعاء، رقم (44)، وصول عينات 83 حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، أمس الثلاثاء.

وأوضح «المركز الوطني» في بيانه المنشور على حسابه الرسمي على فيسبوك، اليوم الأربعاء، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض استلم الثلاثاء 21 أبريل، عدد (83) عينة وكانت النتائج 75 حالة سالبة، ومنها (8) عينات إيجابية من المخالطين للحالات السابقة.

وكان المركز الوطني، قد أعلن أمس الثلاثاء، شفاء 3 حالات مصابة بفيروس كورونا ولا إصابات جديدة.

وأوضح «المركز الوطني» في بيانه له، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع الإثنين 58 عينة وكانت كافة النتائج سالبة، منها 3 عينات لحالات تماثلت للشفاء.