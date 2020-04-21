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«أردوغان»: تركيا ستواصل دعم «السراج» حتى هزيمة «حفتر»

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

جدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تأكيده على أن بلاده ستواصل دعم حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، حتى هزيمة ما سماه بـ«ميليشيات خليفة حفتر»؛ في إشارة إلى الجيش الوطني الليبي.

وتناول إردوغان التطورات في ليبيا خلال اجتماع اللجنة المركزية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي عقد عبر الفيديو كونفرنس أمس، مؤكداً أن بلاده ستواصل القيام بكل ما يلزم من أجل الحفاظ على مصالحها في منطقة البحر المتوسط.

وواصل الرئيس التركي هجومه على قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، حيث وصفه بـ«الانقلابي»، داعياً العالم إلى مواجهته. وقال إن «المكاسب الميدانية» التي حققتها «الحكومة الشرعية» في ليبيا، تظهر بصورة أفضل الوجه الحقيقي لحفتر، ومن هنا أدعو الرأي العام الدولي مرة أخرى لدعم حكومة السراج”.

وتعتبر تركيا أكبر داعم خارجي لحكومة «الوفاق»، والميليشيات التابعة لها، التي يتهمها حفتر بدعم الإرهاب في بلاده، حيث تزود الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق بالسلاح، مستندة في ذلك إلى مذكرة تفاهم للتعاون المدني والعسكري مع حكومة السراج، وقعت في 27 من نوفمبر أيضاً، كما حاولت فرض تعتيم على قيامها بنقل كمية كبيرة من الأسلحة، وأعداد من المرتزقة السوريين إلى ليبيا يوم الجمعة الماضي.

الوسوم

تركيا طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • نفس الكلام قاله لخوان مصر انه سيعيد مرسى للقصر ويهزم السيسى فماذا حدث الكل يعرف مرسى مات واندفن ومرشد الخوان سبع سنين فى السجن والسيسى فى القصر يحكم مصر واردوغان ينبح كالعاة فهو يخاطب امعات حزبه بيصدقوا اى اوهام وهو يعرف جيدا انه يكذب عليهم ويعلم ان الجيش المصرى جاهز لدفن كلابه فى الصحراء اذا تطلب الامر ولكن اسود حفتر قاموا بالواجب والبسوه خوازيق كثيرة

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    • يا حفتراوي يا حمار يا مكشوف المؤخرة. المصريين ما قادرين يدعموا انفسهم لانهم في ضائقة مالية لان اسيادهم الخليجيين اوقفوا عنهم الدعم بسبب الازمة الاقتصادية.
      فيا جرذان حمتر اما تنظرون الي الساحة الان. لا يوجد غيرنا نحن اسود طرابلس ومصراتة ومعنا اصدقاؤنا. هل تحسبون هذه الانتصارات التي حققناها جاءت عبثا لا والف لا. انت بقوتنا ووقوف الاصدقاء وخذلان اصدقائكم لكم يا حمير حمتر والمحماري

      رد

    • Avatarالمصراتي راجل الحفتراوي النجس المخنث:
      22 أبريل، 2020 الساعة 1:52 ص
      يا حفتراوي يا حمار يا مكشوف المؤخرة. المصريين ما قادرين يدعموا انفسهم لانهم في ضائقة مالية لان اسيادهم الخليجيين اوقفوا عنهم الدعم بسبب الازمة الاقتصادية.
      فيا جرذان حمتر اما تنظرون الي الساحة الان. لا يوجد غيرنا نحن اسود طرابلس ومصراتة ومعنا اصدقاؤنا. هل تحسبون هذه الانتصارات التي حققناها جاءت عبثا لا والف لا. انت بقوتنا ووقوف الاصدقاء وخذلان اصدقائكم لكم يا حمير حمتر والمحماري

      رد

  • كلب مسعور ينبح على الفاضى ويتحرك باوامر من ترامب حسب المطلوب فراينا فى شمال سوريا بوم ما اعلن ترامب انه اعطاه ضوء اخضر محدود لما تجاوز الخط شده من ذيله ورجعه على الخط كان المعتوه طمعان فى نفط دير الزور وكان من نصيب الامريكان واليوم مكلف من ترامب بجلب دواعش وارهابيين لسوريا حتى يرسل جنوده الى ليبيا ويجد المبرر بعد ان فشلت نفس الخطة فى مصر عندما ارسل اردوغان دواعش لسيناء واعلن ذلك وعرض الامريكان ارسال قوات لمحاربة الدواعش فرفض الجيش المصرى وسحقحهم واليوم يتكرر نفس المهزلة صمت تام من الغرب والامريكان ولو تدخل الجيش المصرى لدحر اﻻتراك لتعالت الاصوات انتهاك لمخرجات برلين وتعهد الموجودين مع ان المعتوه تمادى علنا ولم يحترم من حضروا مع ان تغريدة من ترامب تجعله يعمل بيبيه على نفسه

    رد

  • كالعادة كلب مسعور ينبح على الفاضى ويتحرك باوامر من ترامب حسب المطلوب فراينا فى شمال سوريا بوم ما اعلن ترامب انه اعطاه ضوء اخضر محدود لما تجاوز الخط شده من ذيله ورجعه على الخط كان المعتوه طمعان فى نفط دير الزور وكان من نصيب الامريكان واليوم مكلف من ترامب بجلب دواعش وارهابيين لسوريا حتى يرسل جنوده الى ليبيا ويجد المبرر بعد ان فشلت نفس الخطة فى مصر عندما ارسل اردوغان دواعش لسيناء واعلن ذلك وعرض الامريكان ارسال قوات لمحاربة الدواعش فرفض الجيش المصرى وسحقحهم واليوم يتكرر نفس المهزلة صمت تام من الغرب والامريكان ولو تدخل الجيش المصرى لدحر اﻻتراك لتعالت الاصوات انتهاك لمخرجات برلين وتعهد الموجودين مع ان المعتوه تمادى علنا ولم يحترم من حضروا مع ان تغريدة من ترامب تجعله يعمل بيبيه على نفسه

    رد

  • لا يستطيع جرذ مثلك ان يقف امام احفاد عمر المختار ياحمار فهم اسود ستدفنكم فى الصحراء ولو عندك ذرة رجولة اعلن عن اسماء قتلاك فى ليبيا بالطبع لا تستطيع ولكن الحقيقة لا يمكن اخائها عندما تحاكم وتدخل السجن قريبا على يد جائحة الكورونا التى تطيح بتركيا واصبحت تنافس على القمة فغدا يدخل نادى المائة الف اصابة متقدما على الصين اصل المرض شكرا للجائحة كورونا انها الجائزة الكبرى لهذه الدولة الجائرة الداعمة للارهاب

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    • احفاد امر المختار هم اسود طرابلس ومصراتة وليس جرذان العميل حمتر والغبي المحماري. انتم من بيعتم ارض الاجداد ولكن هيهات نحن لكم ولاسيادكم بالمرصاد. سنحرر ليبيا من دنسكم يا شر الناس.

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  • اثناء انتخابات بلدية اسطنبول قال هذا المعتوه سلطان الدعارة ان مرشح حزبه يمثل الاسلام وان مرشح الحزب الاخر معادى للاسلام فسقط مرشحه بفارق 3000 صوت فطالب باعادة الانتخابات وطلب منه مستشاروه بالتوقف عن الدعاية لمرشحه لانها تاتى بنتائج عسكرية ومع ذلك سقط مرشحه مرشح الاسلام حسب الكلام الفارع ونجح اكرم اوغلوا لان الناس اعتبرته دجال ناره جنة وجنته نار حسب الحديث الشريف

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