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«مصراتة» تطلق سراح 3 موقوفين من قبيلة «ورفلة» في «وادي زمزم»

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

اطلقت ميليشيا مسلحة تابعة لمدينة مصراتة مساء الثلاثاء عددا من المختطفين من منطقة وادي زمزم الواقعة جنوب شرق مصراتة.

قالت مصادر، إن االاسماء هي من ابناء قبيلة ورفلة كان اختطفوا في وقت سابق من صباح الثلاثاء وهم: علي عبدالله السعداوي، المبروك عمر السعداوي، ومجدي بلعيد طاهر.

وسبق أن توجه وفد من مدينة بني وليد برئاسة عميد البلدية سالم علي انوير إلى مدينة مصراتة لحضور اجتماع مع المليشياوي محمد الحداد آمر ما تسمى “المنطقة العسكرية الوسطى” التابعة لمليشيات فائز السراج.

وقالت مصادر لـ”الساعة 24″ السبت الماضي، أن وفد بني وليد ضم عدد من الحكماء والأعيان والأطياف الاجتماعية بالمدينة، ومسؤولي القطاعات الخدمة بالمدينة، ومدير الأمن وآمر بوابة إيليس، ومدير المرور والترخيص، ومدير النجدة بالمديرية.

وأضافت المصادر أن المليشياوي الحداد عقد اجتماعا في مصراتة مع انوير ووفد بني وليد بحضور المليشياوي إبراهيم بيت المال آمر ما تدعى “غرفة تحرير سرت الجفرة” وعميد بلدية مصراته، وحسن أونيس رئيس ما تدعى “الهيئة العامة للثقافة”، وعدد من أعيان مصراتة.

وتابعت المصادر: “ناقش اللقاء الحفاظ على المدينتين، وعلى علاقات الأخوة والجوار والترابط التام بين أهالي مصراته وأهالي بني وليد، وكذلك التأكيد على حفظ الأمن في المنطقة الجغرافية الرابطة بين المدينتين”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • وشهد شاهد من المصاريت اعلامى كان حاضر الاجتماع انهم من عميل بلدية بنى وليد ان يدعم بمائة مقاتل من بنى وليد ولن يستطيع بينما الاف المقاتلين مع الجيش الوطنى تحية لهم واللعنة على خوان مصراطة واولوهم قنونو وجلول الذى يتنكر فى دور مصراطى مخنس طحلب !!

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