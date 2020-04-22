رئيس «تسييري طبرق» يبحث مع لجنة التحقيق آخر المستجدات في مقتل «العوامي»

استقبل رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، الثلاثاء، بمكتبه، لجنة التحقيق التي شكلها وزير الداخلية للتحقيق في مقتل المواطن فايز عبدالحفيظ العوامي الأسبوع الماضي للاستماع إلى ما توصل إليه عميد البلدية مع أسرة الفقيد.

وأكد رئيس اللجنة العميد خالد عبدالعزيز البسطة، مدير أمن الجبل الأخضر، أن اللحنة ستباشر التحقيق مع كل الأطراف للوقوف على الحقيقة وإعطاء كل ذي حق حقه.

وأشاد البسطة، بدور أسرة الفقيد لضبط النفس والسيطرة على شباب القبيلة وهذا موقف يحسب لهم، مؤكدا على ما قاله المستشار إبراهيم بوشناف وزير الداخلية عن تحمل مسؤولية القتل لوزارة الداخلية التي بدورها شكلت هذه اللجنة.

كما قدم بوالخطابية، شكره لأسرة الفقيد على موقفهم تجاه القضية وعلى موقف رجال الأمن بالمدينة.

وقد حضر الاجتماع أعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق عبدالكريم بوطابونة وهاشم امصادف.

وكان وزير الداخلية في الحكومة الليبية، المستشار إبراهيم بوشناف، الخميس الماضي، لجنة تحقيق عاجلة لبحث حيثيات حادثة طبرق.

وتعرض أفراد من مديرية أمن طبرق أثناء تنفيذهم لمهامهم في تطبيق قرار حظر التجول إلى مقاومة عنيفة، أثناء قيامهم بإقفال محل مواد منزلية شديد الإزدحام.

وتمت الرماية على أفراد الأمن بأسلحة مختلفة، قاموا على إثرها بالرد على مصدر النيران نتج عنه وفاة أحد الأشخاص الذين استعملوا السلاح في مواجهة الشرطة.

وأكد وزير الداخلية أن الوزارة تتحمل كافة مسؤولياتها الناتجة عن الحادثة.

كما أكد الوزير أن كافة أفراد القوات المسلحة من الجيش والشرطة مكلفين بفرض حظر التجول حفاظا على صحة المواطنين وحياتهم ومنعا لانتشار وباء كورونا، لافتا إلى أن منتسبي هيئة الشرطة يعملون وفقا للقانون والأوامر الصادرة لهم.