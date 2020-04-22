“خارجية الوفاق” تشكل لجنة للعودة بــ 15 ألف ليبي عالقين بالخارج

أفاد “محمود التليسي” وكيل وزارة خارجية الوفاق بإن الوزارة شكلت لجنة برئاسته ضمت وكلاء وزارات الداخلية والاقتصاد والصحة، لمعالجة كافة الأمور التي تقف عائقا أمام عودة المواطنين الليبيين العالقين خارج البلاد.

وقال التليسي -في مقابلة له مع إعلام المركز الوطني لمكافحة الأمراض- إن اللجنة باشرت العمل وتواصلت مع رؤساء البعثات والسفارات والقنصليات بالخارج لتقديم الرعاية الصحية اللازمة وخدمات الإقامة والإعاشة للعالقين.. وستقسم ألية عمل اللجنة إلى مرحلتين، الأولى توفير أماكن “الحجر الصحي” وتوفير خدمات الرعاية الصحية والإعاشية، فيما تختص الثانية بإجراءات الكشف عن فيروس كورونا.

وباشرت اللجنة فعلياً -حسب التليسي- إجراءات حجر العالقين في دول مصر وتونس وتركيا مشيراً إلى أن العودة الفعلية للعالقين بعد 14 يوماً من تاريخ انتهاء الحجر الصحي ، بعد التأكد من سلامة المواطنين وخلوهم بشكل نهائي من الإصابة بالفيروس .

وخلص التليسي إلى القول بإن تعداد الليبيين العالقين في الخارج 15 ألف مواطن موزعين على 45 دولة أوروبية وأفريقية فيما تعمل لجنة العالقين على جمع معلومات عن ليبيين عالقين في دول أخرى للبدء في إجراءات عودتهم.

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