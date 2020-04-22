“الوطنية للنفط”: خسائر وقف تصدير النفط 4.1 مليار دينار

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن خسائر إيراداتها بلغت 4.143 مليار دينار منذ أن أُغلقت الحقول النفطية وتوقفت الصادرات في 17 يناير الماضي، مشيرة إلى أن مستوى الإنتاج الحالي وصل إلى 98 ألف برميل مع حلول منتصف شهر أبريل الجاري.

ونشر مكتب إعلام المؤسسة -الثلاثاء- تصريحات نقلها عن رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله خلال اجتماع موسع ضم أعضاء الإدرة و قال إن إغلاق النفط تسبب في تقليص ميزانية المؤسسة والشركات التابعة إلى جانب إجراءات تقشفية أقصاها لامس المصروفات التشغيلية..وحث صنع الله كافة الشركات على ضرورة دعم المناطق المجاورة لها بالمعدات و المواد الطبية.

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