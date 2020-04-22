للتستر على الفساد ..السويحلي يتهم المشري بالتواطؤ مع شكشك في عرقلة المراجعة الدولية

ليبيا – عاود رئيس مجلس الدولة الإستشاري الأسبق هجومع على سلفه خالد المشري ورئيس ديوان المحاسبة في طرابلس خالد شكشك وهما من كوادر حزب العدالة والبناء .

وجاء هجوم السويحلي مساء اليوم تعقيبًا على رسالة بعثها المشري إلى بعثة الأمم المتحدة يساند فيها مطلب شكشك بعدم إجراء مراجعة دولية للمصروفات .

وإتهم السويحلي المشري بالتواطؤ مع زميله في الحزب خالد “شكشك ”

‏وقال : ” فساد أجهزة الرقابة وانتقائيتها أدّى الى طلب المراجعة الخارجية المستقلة لتعاملات المصرف المركزى ، شكشك يتذرع بالسيادة ليمنع ذلك ” .

وأضاف السويحلي بأن شكشك ويطلب الإشراف على العملية لتورط الديوان في الفساد والتزوير الذي ستكشفه المراجعة الدولية التي تخطط لها الأمم المتحدة منذ أكثر من عام .

وختم السويحلي في هذا الصدد قائلًا : ” لو كان ( شكشك ) أهلا لذلك لما دُعيَ للتحقق الدولي أصلاً ، ديوان المحاسبة يجب أن تشمله المراجعة المستقلة وسيُكتشف التزوير وحجم التستر على الفساد ” .

ووجهت ” ستيفاني ويليامز ” رئيسة ( بالوكالة ) بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ديوان المحاسبة في طرابلس بعرقلة عملية التدقيق الدولي لحسابات مصرف ليبيا المركزي التي أعلنت عنها الأمم المتحدة منذ سبتمبر 2018 .

وفي تصريح لوكالة بلومبيرغ الأمريكية يوم 10 أبريل الجاري قالت ويليامز المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لحل النزاع في ليبيا أسفرت عن اتفاق لوقف إطلاق النار شهر فبراير الماضي .

وأضافت بأن ذلك الإتفاق لم يتم التصديق عليه بعد إلى جانب اتفاقية تنص على مباشرة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية كانت من الممكن أن تشمل صفقة لتوزيع عائدات النفط من قبل مصرف ليبيا المركزي في طرابلس .

وإتهمت المبعوثة ويليامز ديوان المحاسبة بإعاقة عملية المراجعة الدولية لمصاريف مصرف ليبيا المركزي وقالت : ” إنهم – أي ديوان المحاسبة – يعوقون الآن عملية هدفها تعزيز الشفافية والمساءلة .

وأشارت ويليماز بالمناسبة إلى أن هذه العملية ستمكّن ديوان المحاسبة من استعادة مكانه الصحيح وقالت : ” هناك أزمة حول الشرعية وأزمة على السلطة والوصول إلى الموارد ” .

وفيما يتعلق بالأوضاع العسكرية والميدانية أعربت ويليامز عن قلقها من تصعيد الحرب التي قالت يمكن لها اجهاض قدرة التعامل مع وباء كورونا .

يشار إلى أن رئيس الرئاسي فائز السراج قد أشار في كلمته المتلفزة الأخيرة لما يقوم به ديوان المحاسبة من عرقلة لكنه قال أنه يتفهمها لدواعي قانونية يتحجج بها الديوان الذي يترأسه المنتهية ولايته خالد شكشك عضو حزب العدالة وال

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