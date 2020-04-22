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نقل 12 جثة لمرتزقة سوريين إلى حلب عن طريق تركية بينهم القيادي «عكرمة»

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أفادت مصادر مطلعة، بوصول جثة القيادي المرتزق سوري الجنسية “محمد عطا عكرمة” الشهير بـ”عكرمة” و11 جثة لمرتزقة سوريين، إلى مدينة حلب السورية، بعد مقتلهم خلال المواجهات المسلحة ضد القوات المسلحة الليبية في محور المشروع بالعاصمة طرابلس خلال شهر أبريل الجاري.

وقالت المصادر- التي فضلت عدم ذكر اسمها- أن “عكرمة” من مواليد عام 1974 ومن سكان محافظة حلب السورية بمشفي مارع شمال حلب

وأوضحت المصادر، أنه قد تم نقل الجثث وعددها  ” 12 ” عن طريق مطار “مصراتة” التي تسيطر عليه مليشيات حكومة الوفاق، صباح الثلاثاء، إلى “تركيا” ومنها تعبر معبر “حوار كلس” العسكري الواقع علي تخوم مدينة “أعزاز” بريف حلب الشمالي ومن بينها جثة القيادي “عكرمة “.

يذكر أن “عكرمة” قيادي ميداني لدي “فرقة الحمزة” الموالية إلى تركيا، وقد قدم إلى ليبيا في ديسمبر من عام 2019 لمواجهة القوات المسلحة الليبية مقابل 2000 دولار تدفع عن طريق حكومة الوفاق من خزنة الدوله الليبية .

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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