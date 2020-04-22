وكيل خارجية الوفاق: بدأنا في إجراءات حجر العالقين بالخارج وعودتهم ستكون بعد 14 يوما

أخبار ليبيا24 – متابعات

أكد وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمود التليسي ، البدء فعليا في إجراءات حجر الليبيين العالقين في تونس ومصر واسطنبول، موضحا أن الجدول الزمني لعودة العالقين ستكون بعد 14 يوما من تاريخ انتهاء الحجر الصحي والتأكد من سلامتهم وخلوهم نهائيا من فيروس كورونا المستجد.

وأشار التليسي ، إلى تشكيل لجنة رباعية برئاسته وعضوية كل من: وكلاء وزارات الداخلية والاقتصاد والصحة، وذلك لمعالجة كافة الأمور التي تقف عائقا أمام عودة المواطنين الليبيين العالقين في الخارج بعد قرار وقف كافة المنافذ بالبلاد.

وقال التليسي ، إن اللجنة باشرت عملها بالتواصل مع القنصليات ورؤساء البعثات والسفارات الليبية بالخارج لتقديم الرعاية الصحية اللازمة، فضلا عن خدمات الإقامة والإعاشة للمواطنين العالقين، بحسب ما نشرت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأضاف التليسي ، أن ألية عمل اللجنة انقسمت إلى مرحلتين، حيث تضمنت المرحلة الأولى توفير أماكن للسكن “الحجر الصحي” وتوفير خدمات الرعاية الصحية والإعاشية ، وشملت المرحلة الثانية إجراءات الكشف عن فيروس كورونا ومتابعة إجراءات الحجر الصحي.

وأوضح وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوفاق ، أن عدد الليبيين العالقين في الخارج بلغ عددهم 15 ألف مواطن موزعين على 45 دولة أوروبية وأفريقية، مشيرا إلى أن لجنة العالقين تعمل على جمع المعلومات للعالقين في دول أخرى للبدء في إجراءات عودتهم.

ونوه محمود التليسي ، إلى أن لجنة متابعة العالقين وضعت آلية لعودة العالقين في دولتي هولندا والبرتغال وذلك عن طريق إسبانيا لحجرهم والكشف عليهم قبل عودتهم إلى ليبيا، مضيفا أن الدولة الليبية ستعمل على تأجير طائرات لإرجاع الليبيين العالقين من الدول التي لا تملك الطائرات الليبية رخصة لدخول أجوائها.

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