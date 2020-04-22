«السويحلي»: لو تمت مراجعة «ديوان شكشك» سنكتشف حجم التزوير والتستر على الفساد

جدد عبد الرحمن السويحلي، الرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري، هجومه على خالد المشري، رئيس المجلس الحالي، وخالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة، على خلفية قيام الأخير بكشف فساد “السويحلي” أثناء ترأسه لـ”المجلس” ما دعا “السويحلي” للقول بأن “المشري” هو من أوعز لـ”شكشك” بتشويهه.

قال “السويحلي” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الأربعاء: “تعقيبًا على رسالة المشري إلى بعثة الأمم المتحدة وتواطئه مع زميله في الحزب شكشك، فساد أجهزة الرقابة وانتقائيتها أدّى الى طلب المراجعة الخارجية المستقلة لتعاملات المصرف المركزى”.

أضاف “السويحلي”: “شكشك يتذرع بالسيادة ليمنع ذلك ويطلب الإشراف على العملية، لو كان أهلا لذلك لما دُعيَ للتحقق الدولي أصلاً. الديوان يجب أن تشمله المراجعة المستقلة وسيُكتشف التزوير وحجم التستر على الفساد”.