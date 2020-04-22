ميناء بنغازي ..سلع متنوعة وأكثر من 3000 طن من الإسمنت

أعلنت إدارة ميناء بنغازي البحري اليوم الأربعاء،عن دخول سفينة نقل الحاويات “ألوبو”، الوكيل الملاحي شركة الدليل للتوكيلات الملاحية وعلى متنها عدد 195 حاوية بضائع وسلع متنوعة.

وأعلنت أيضاً في منشور لها على الصفحة الرسمية لميناء بنغازي البحري بموقع فيس بوك- عن دخول السفينة “أبو أليسا” الوكيل الملاحي شركة الشرق للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 3651 طن من أكياس مادة الأسمنت – حسب ما أفاد به مفتاح الشهيبي، المتحدث الرسمي باسم إدارة ميناء بنغازي البحري.

ويواصل ميناء بنغازي البحري نشاطه المكثف في استقبال السلع الواردة في ظل ما تشهده أسواق البلاد من حاجة ماسة بالتزامن مع الأزمة العالمية من تفشي وباء كورونا، ويذكر أنه الميناء التجاري الرئيس الذي تعتمد عليه الحكومة الليبية لتغطية المناطق التي تتبعها شرقاً ووسطاً وجنوباً وبعض أجزاء من المناطق الغربية التي لاتصلها السلع الواردة عبر الماونىء الواقعة في نطاق حكومة الوفاق.

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