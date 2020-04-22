سيالة يهاتف وزير خارجية تونس لتنسيق عودة العالقين من الجانبين  

ناقش وزير “خارجية الوفاق” محمد الطاهر سيالة مع نظيره التونسي نورالدين الري خطوات تنسيق التعاون بين البلدين الجارين فيما يتعلق بعودة المواطنين العالقين من الجانبين إلى بلادهم والتدابير والإجراءات التي ينبغي اتباعها لضمان عدم انتشار فيروس كورونا المستجد أو نقل العدوى.

واتفق الجانبان -عبر اتصال هاتفي- على حجر الليبيين الموجودين في مدن الجنوب التونسي ، تحديداً بمدينة جرجيس والتنسيق مع كافة الأجهزة التونسية لضمان حجر صحي وفقاً للشروط المحددة .

كما اتفق الوزيران على تدفق السلع الغذائية وغيرها من بضائع عبر منفذ “راس جدير” بعد وضع آلية مشتركة لتناوب سائقي الشاحنات المحملة بالسلع كل في بلده أو مكان وجوده بحيث يتم تسليم البضاعة أو الشاحنة عند المعبر وقيادتها من سائق آخر موجود أصلاً في الدولة التي ترغب الشاحنة الدخول إليها-حسب ما ورد في منشور بالصفحة الرسمية لخارجية الوفاق.

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