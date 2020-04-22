مركز سبها الطبي يستلم شحنة تجهيزات من “الصحة الليبية”

وصلت إلى مركز سبها الطبي أمس الثلاثاء شحنة من التجهيزات المرسلة من وزارة الصحة بالحكومة الليبية، في إطار دعم المراكز والمستشفيات العامة والمستوصفات والعيادات ، من قبل الحكومة الليبية ووزارة الصحة لمجابهة جائحة كورونا – كوفيد-19 .

وتوجهت إدارة مركز سبها الطبي بجزيل شكرها وتقديرها لرئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني ووزير الصحة بالحكومة الدكتور سعد عقوب وللمسؤولين باللجنة الإستشارية العليا لمكافحة فيروس كورونا و لكل من ساهم في توفير وإيصال التجهيزات ، وأيضاً أبناء الجنوب بالحكومة “الغيورين على جنوبهم” – حسب منشور مكتب الإعلام والتثقيف الصحي.

يُذكر أن مدينة سبها وكافة مدن وبلدات الجنوب الغربي الليبي تعاني أكثر من أي منطقة في البلاد من تدني البنية التحتية والجاهزية الضعيفة في ظل تهميش من السلطات المتشظية فيما البلاد كما يرى السواد الأعظم من أهل المناطق الجنوبية .

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