“ميناء بنغازي”..ضبط شحنة كبيرة من أقراص “ترامادول”

ضبط رجال الجمارك في ميناء بنغازي البحري، كميات كبيرة من أقراص الترامادول التي تستخدم كمخدرات ، حين الكشف عن حاوية جاء في بياناتها بأنها تضم قطع أثاثا وأدوات منزلية.

وأفاد ناصر بوزيد – رئيس مكتب الإعلام بفرع الشركة الليبية للموانىء بنغازي- أنه عند الكشف عن الحاوية تبين بأنها تحمل في آخر ها كمية من حبوب ترامدول تقدر بعدد 748،800 قرص.

وأشاد المسؤول عن ضبط المخدرات والمؤثرات العقلية في نيابة شمال بنغازي بالمجهودات المبذولة من قبل مدير وأعضاء مركز جمارك ميناء بنغازي البحري حيث كانت عملية الضبط بكل دقة ومهنية وتم الضبط وحرق الكمية بإشراف النيابة العامة.

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