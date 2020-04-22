«الدرقاش»: هجوم «الثوار» على ترهونة توقف فجأة ولا نعلم هل حافظوا على تقدماتهم أم تأخروا

اعترف مروان الدرقاش، المحلل السياسي من مصراتة، أن السيطرة الجوية بواسطة الطيران التركي لأربعة أشهر لم يكن لها أي تأثير واضح في النتائج على الأرض، مشيرا إلى أن «قوات حفتر» لا تزال متواجدة في عين زارة وصلاح الدين، و«تحتل» مطار طرابلس ومنطقة قصر بن غشير بالكامل، كما أنها تسيطر على سوق الخميس امسيحل، والسبيعة، وسوق الأحد.

ووصف «الدرقاش»، في مداخلة تلفزيونية مع قناة «التناصح»، الذراع الإعلامية للمفتي المعزول الصادق الغرياني، المناطق التي يسيطر عليها الجيش في محيط طرابلس بأنها تشكل خنجراً في خاصرة العاصمة، لافتاً إلى أن هجوم الجيش أمس الثلاثاء في محور عين زارة، وسقوط قتلى منهم كشف عن قدرة الجيش على تهديدهم.

ونوه إلى هجوم مليشياتهم على ترهونة قبل أيام، واصفا إياه بالهجوم الممتاز، لكنه عبّر عن استغرابه من توقف هذا الهجوم، وهو لا يدري إن كان «الثوار» لا يزالون يحافظون على مواقعهم أم تراجعوا إلى نقاطهم السابقة.

واعتبر أن «قاعدة الوطية» لا تزال تشكل تهديدا كبيراً لمدن الساحل من صبراتة إلى زوارة، كما أن التعزيزات العسكرية لا تزال تدخل إليها، واصفا الكلام الذي يتردد حول محاصرة القاعدة أو أن هناك قيادات مهمة بداخلها بأنه مجرد إشاعات الغرض منه التعمية على التحشيدات التي تجري داخلها.

وأكد أنهم لا يزالون في الوضع الحساس والحرج، ولم ينتقلوا إلى الوضع المريح الذي تتحول فيه قواتهم من الدفاع إلى الهجوم، كاشفا بأن حتى مدينة الزاوية لا تزال هي الأخرى مهددة من «قوات حفتر».