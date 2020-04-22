«الفاضلي»: «قوات حفتر» فقدت ليبيا بأكملها وانتصاراتنا تحتاج إلى المباغتة

قال الأستاذ الجامعي والكاتب الصحفي فتحي الفاضلي، إن الحروب لا يمكن الاطمئنان لها إلا بعد انتهاء المعارك وتحقيق النصر، زاعما أن الطرف الثاني «الجيش الليبي» يتلقى هزائم شنيعة بأسرع ما يمكن، بحسب تعبيره.

وكشف الفاضلي، في مداخلة هاتفية عبر قناة «التناصح»، الذراع الإعلامية للمفتي المعزول الصادق الغرياني، أن سر الانتصارات يكمن دائما في الاستمرارية والمباغتة، معتبراً أن الهدوء والهدن والترقب لوقت طويل ليس في صالح «الوفاق» و«بركان الغضب»، و«ثورة 17 فبراير»، وفقا لكلامه.

وطالب ما أسماها بـ«قوات بركان الغضب والبنيان المرصوص و17 فبراير» بالتركيز على محاور طرابلس، والعمل على اقتحامها بنفس طريقة اقتحام صبراتة وصرمان، كما دعا إلى وضع خطة عسكرية شاملة تضع في اعتبارها جميع المناطق والمدن.

وزعم الفاضلي الذي اعتاد التحدث عبر فضائية التناصح تلفزيونيا وليس هاتفيا، أن «قوات حفتر» فقدت ليبيا بأكملها بعد خسارتها صرمان وصبراتة في دقائق، مشيرا إلى أنهم بعد اليوم لن يتحدثوا عن أن «حفتر» «يستولي» على 90% من الأرض.