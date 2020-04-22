«البيئة بنغازي» تشارك في حملة النظافة بمنطقة الصابري

تحت شعار «معا من أجل بيئة أفضل لنا وللأجيال القادمة»؛ شاركت الهيئة العامة للبيئة بنغازي بحملة التوعية المصاحبة لحملة النظافة العامة المُكثفة والتطهير.

وقامت شركة السلامة وهيئة السلامة الوطنية، وبالتنسيق مع مجلس محلي الصابري، ميلاد المزوغي، بتنفيذ الحملة، حيث تم استهداف حي الصابري الممتد من شارع الخطوط والشوارع الفرعية والفندق البلدي، بحسب وكالة وال.

وشملت الحملة أعمال الكنس وإزالة الأتربة والأوساخ والمُخلفات وعملية تطهير واجهات منازل والمحلات وبالأخص الشوارع المزدحمة بالمواطنين.

جدير بالذكر أن هذه الأعمال تأتي ضمن الأعمال التطوعية التي تقوم بتنفيذها شركة السلامة في مختلف أحياء مدينة بنغازي.



