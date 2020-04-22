الشركة العامة للمياه والصرف الصحي تبحث إستئناف حملات التعقيم داخل الأسواق والمصارف في طرابلس

طرابلس 22 أبريل 2020 (وال) _ عقدت إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، أمس الثلاثاء، اجتماعا بشأن إستئناف حملة التعقيم ضد فايروس كورونا المستجد، داخل الأسواق والمصارف والأماكن التي حدث بها تجمعات يوم الخميس الماضي، من قبل إدارة التشغيل والصيانة بمنطقة طرابلس بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي.

هذا وحضر الاجتماع، مدير إدارة السلامة المهنية و رئيس قسم الإعلام بمكتب العلاقات العامة والإعلام و رئيس قسم السلامة المهنية ورئيس قسم الإعلام بمكتب الخدمات بإدارة التشغيل والصيانة بمنطقة طرابلس، و رؤساء الأقسام والمراكز ومشرفي الحركة بمنطقة طرابلس، بالتنسيق مع مدراء مكاتب الإصحاح البيئي ببلديات مناطق طرابلس و عمداء البلديات وكافة المناطق بكل ربوع ليبيا.

وناقش المجتمعون آلية الرش والتطهير والتعقيم للشوارع الرئيسية والفرعية والأحياء والمناطق والمؤسسات الحكومية و مراكز إيواء النازحين. (وال _ طرابلس) ا م / ه ع

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