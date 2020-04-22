الفريق الطبي” للتوعية من كورونا يستعرض خطته التوعوية خلال شهر رمضان المقبل

بنغازي 22 أبريل 2020 (وال)_ناقش عضو اللجنة الطبية الإستشارية، التابعة للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، الدكتور أحمد الحداد، في اجتماع عقد أمس الثلاثاء، في مركز بنغازي الطبي، ضم رئيس وأعضاء الفريق الطبي للتوعية والوقاية من الفيروس، الدور التوعوي الهام للفريق للمواطنين خلال الشهر الكريم .

وحثّ الحداد، على أهمية تكثيف جهود التوعية، للوصول بالمعلومة الصحيحة إلى أكبر عدد من الجمهور، للإستمرار في المحافظة على الإستقرار الجزئي وتلافي ظهور أي إصابات في مدينة بنغازي ومناطق شرق وجنوب البلاد .

كما دعا الحداد، إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة حول فيروس كورونا المستجد، والابتعاد عن التجمعات داخل وخارج الأسواق والمصارف والأماكن العامة، واستمرار فترة الحظر وإغلاق المساجد .

ووجّه الحداد إلى أهمية الإشارة خلال حملات التوعية، إلى آلية التصرف مع حالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس، لافتاً إلى توخي الحذر من إحتمالية وجود أشخاص مخالطين لم يتم الوصول إليهم وذلك لعدم ظهور أعراض المرض عليهم وقد لا تظهر .

وختم الحداد لقائه مع الفريق الطبي، بالثناء على ما قدموه خلال الفترة الماضية من التواصل المباشر والهادف، مع الشرائح المتعددة من المجتمع الليبي، وتواصلهم أيضاً مع عدد من المؤسسات التي تقدم الخدمة للمواطنين مباشرةً .

وفي ذات السياق، شهد مدرج مركز بنغازي الطبي، اجتماعاً تشاورياً، ضم معالي وزير الصحة، دكتور سعد عقوب واللجنة الطبية الإستشارية مع اللجان الطبية الفرعية بالمدن الخاضعة للحكومة الليبية، وذلك عبر الدائرة المغلقة ” Skype” .

وهدف الاجتماع الذي حضره أيضاً أعضاء من اللجان الفرعية من مدن الجنوب الغربي والكفرة وتازربو والواحات واجدابيا ودرنه وطبرق والبيضاء، إلى الإطلاع على ماقامت به اللجان الطبية الفرعية من إجراءات في مواجهة الوباء، والتشديد على اتباع الطرق الصحيحة .(بنغازي_وال) ف م / ه ع

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