اخبار ليبيا الان

الهيئة الليبية للإغاثة الكفرة تباشر في توزيع المساعدات الإيوائية على اللاجئين بمركز الهجرة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

الكفرة 22 أبريل 2020 (وال) _ باشرت الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية فرع الكفرة السبت الماضي، في توزيع المساعدات الإيوائية بمركز الهجرة اللاجئين بمدينة الكفرة على مائة نزيل، من جنسيات (السودان والصومال وتشاد).

هذا وشملت المساعدات على طرد عناية شخصية ومراتب ووعاء غسيل الملابس وأغطية.

يشار إلى أن الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية إستلمت شحنة المساعدات الأولى من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، يوم الخميس الموافق 2020/4/16. (وال _ الكفرة) ه أ / ه ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك