الهيئة الليبية للإغاثة الكفرة تباشر في توزيع المساعدات الإيوائية على اللاجئين بمركز الهجرة

الكفرة 22 أبريل 2020 (وال) _ باشرت الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية فرع الكفرة السبت الماضي، في توزيع المساعدات الإيوائية بمركز الهجرة اللاجئين بمدينة الكفرة على مائة نزيل، من جنسيات (السودان والصومال وتشاد).

هذا وشملت المساعدات على طرد عناية شخصية ومراتب ووعاء غسيل الملابس وأغطية.

يشار إلى أن الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية إستلمت شحنة المساعدات الأولى من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، يوم الخميس الموافق 2020/4/16. (وال _ الكفرة) ه أ / ه ع

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