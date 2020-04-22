الحراثي: دولة الحرب والبناء في ظل جائحة كورونا

اقترح أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنغازي البروفيسور ميلاد الحراثي، مجموعة من النقاط والأسس الواجب على السلطات المعنية اتخاذها في ظل جائحة وباء كورونا (كوفيد_19).

وقال الحراثي، في ورقة تحليليلة بعنوان (دولة الحرب والبناء في ظل تبعات الجائحة ..ما عليها وليس ما لها) تأميم نظام العيادات الصحية للقطاع الخاص للمساعدة في تعزيز القدرة على علاج الغير قادرين للوصول الي العلاج والفحص الطبي، وإعادة تآهيل الصناعات والشركات التي يمكنها من إعادة استخدام خطوط التجميع لإنتاج المعدات الطبية، والغذائية، و التريث في تقليص حظر السفر المحلي والدولي وبين المدن.والشروع فيه تدرجياً، واللجوء إلى برامج التحفيز المالي المستهدفة بما في ذلك الإعفاءات الضريبية والقروض والتخفيضات الضريبية علي الليبيين ذوي الدخل المنخفض. ومنح فرصة عام لوقف الضرائب السيادية، إضافة إلى الشروع في نظام شهادة الخلو من مرض كورونا”.

وتابع الحراثي، “أما علي المستوي المؤسسي فيجب استحداث المجلس الأعلى للتعليم العالي، المجلس الأعلى للصحة، استحداث مجلس تخطيط الأمن الغذائي على مستوى البلديات، والاغلاق الشامل لكل الانشطة التجارية الغير ذات النفع العام والخاص، وتحويل بعض مصانع الدقيق الخاصة الى مصانع للاعلاف، وإحالة اموال الزكاة من الاوقاف الي الخزينة العامة لدعم اقتصاد الحرب، إضافة إلى استغلال مياة البحر في التعقيم العام للشوارع والمباني، وتوجيه صندوق الضمان الاجتماعي للاستثمار في المرافق الصحية والعلاجية بدلا من الفنادق، واستحداث المجلس الأعلى للأراضي الزراعية، واستحداث الهيئة الوطنية للشتلات الزراعية”.