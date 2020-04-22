الحليق: الأتراك جلبو المرتزقة السوريين لاحتلال العاصمة طرابلس

ليبيا – قال نائب الرئيس لقطاع النفط في المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا الشيخ السنوسي الحليق إن الصراع في ليبيا هو صراع إقليمي،مشيراً إلى وجود تدخل خارجي من قبل الأتراك الذين جلبوا معهم السوريين لاحتلال العاصمة طرابلس.

الحليق وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الثلاثاء أوضح أن مجلس قبائل ليبيا عقد اجتماعا لجميع القبائل في ترهونة ضم ما يقارب 7 آلاف شخص على مستوى كل ليبيا.

وأشار إلى أن الاجتماع القبائلي في ترهونة أصدر قرارا ضد التدخل الخارجي التركي للأراضي الليبية كما يساند القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر بشكل لا محدود.

كما لفت إلى أن القبائل الليبية متحالفة الآن في المنطقة الشرقية وفي المنطقة الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية ومنطقة الجنوب وكلها تؤيد الجيش وهم مع الدولة التي تحارب بمؤسساتها الأمنية الشرعية “الجيش والشرطة” الإرهاب في كل مكان ويرفضون بشكل قاطع تواجد الميليشيات المسلحة غير الشرعية.

نائب الرئيس لقطاع النفط إختتم بأن الشعب الليبي بطبيعته يتوحد في وجه كل الغزاة الأجانب مهما كانت الاختلافات فيما بينهم.

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