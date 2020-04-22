ميناء بنغازي يستقبل ألاف الأطنان من مادة الإسمنت

قال الناطق باسم إدارة الميناء، مفتاح الشهيبي، في منشور على صفحة الميناء بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن إدارة ميناء بنغازي البحري استقبلت ،أمس الثلاثاء، سفينتي شحن تحويان أطنانا من الأسمنت.