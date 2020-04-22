ضبط تشكيل عصابي سرق مدرسة وعيادة في بنغازي

ضبط قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي تشكيل عصابي تورط في سرقة مدرسة وعيادة، إضافة إلى جرائم سطو أخرى.

وكانت البداية حين وردت معلومات إلى القسم بتغرض مدرسة خاصة إلى السرقة وتلفيات بإحدى المناطق في بنغازي، حيث أمكن رصد مرتكبي الواقعة، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وباستكمال التحقيقات، اتضح أن هؤلاء الأشخاص ارتكبوا عمليات سرقة أخرى، حيث تم تحديد أماكن أربعة منهم، وإحضار أحدهم إلى مركز شرطة الكويفية.

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ودل المتهم على رفاقه في تلك العمليات، حيث تم إحضارهم، واعترفوا بارتكاب تلك الوقائع، ومنها السطو على محل لبيع المواد الغذائية وعيادة، وقد اتخذت جميع الإجراءات القانونية معهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة.

وفي مارس الماضي، تمكن أمن بنغازي من القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المحال التجارية أثناء فترة حظر التجول المفروضة في المدينة، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس «كورونا» المستجد.

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