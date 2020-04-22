الاتحاد الأوروبي يكشف تطورات «العملية إيريني» في ليبيا

كشف الاتحاد الأوروبي تطورات العملية «إيريني» الذي أعلن عن إطلاقها مؤخرا، بهدف مراقبة تنفيذ حظر تهريب الأسلحة إلى ليبيا عبر السواحل في البحر المتوسط.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لـ«الشرق الأوسط» بيتر ستانو، المتحدث باسم منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عشية اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، المقررة اليوم الأربعاء، عبر دوائر الفيديو، مشددا على أن النقاشات والمشاورات لا تزال جارية حول مهمة «إيريني» العسكرية قبالة السواحل الليبية، للمساهمة في تحقيق السلام والاستقرار في البلاد، من خلال تنفيذ قرار الأمم المتحدة بخصوص حظر الأسلحة إلى ليبيا.

تأتي تصريحات ستانو، رداً على سؤال حول استمرار المشاورات بشأن النقاط العالقة حول مساهمات الدول الأعضاء من جنود وسفن وغيرها، وأيضاً حول آليات عمل المهمة الجديدة «إيريني»، التي جرى الإعلان عن انطلاقها نهاية مارس الماضي قبالة سواحل ليبيا، بعد انتهاء مهمة «صوفيا» البحرية لتعقب شبكات تهريب المهاجرين.

وقال المتحدث في تصريحات مكتوبة لـ«الشرق الأوسط» من بروكسل، عبر الإيميل: “لا توجد حتى الآن أي تطورات جديدة، والمشاورات لا تزال مستمرة في إطار اجتماعات ما يعرف بمجموعة تكوين القوات، فالنقاش بشأن ليبيا سيكون في إطار نقاشات وزراء الخارجية حول الشؤون الجارية على الساحة العالمية، وليس من منطلق أن أزمة ليبيا ملف رئيسي في جدول الأعمال”.

وأشار المتحدث في هذا الصدد إلى ما صدر عن المجلس الوزاري الأوروبي، والذي يؤكد أن الاجتماع سيركز على تقييم نهج الاتحاد الأوروبي تجاه دول الجوار في شرق أوروبا في ضوء تفشي فيروس «كورونا المستجد».

وسبق أن أعلن المتحدث الأوروبي قبل أيام قليلة في تصريحات من بروكسل، أن الوضع في ليبيا يعد إحدى المشاكل الموجودة في عقل وتفكير المنسق الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وهو يعمل على إيجاد حلول لها، ومن بين هذه الحلول عملية (إيريني) العسكرية.

وجاءت هذه التصريحات خلال المؤتمر الصحافي اليومي للمفوضية عبر الفيديو، رداً على سؤال حول إرسال وزير خارجية مالطا رسالة إلى بوريل، تتعلق بالوضع في ليبيا، وضرورة التحرك لوقف المهاجرين، الذين يحاولون الوصول إلى الأراضي الأوروبية.

تجدر الإشارة إلى أنه رغم الإعلان عن إطلاق مهمة «إيريني» قبالة سواحل ليبيا لمراقبة حظر السلاح إلى ليبيا تنفيذاً لقرار الأمم المتحدة حول بهذا الخصوص. إلا أن المهمة لم تبدأ بشكل عملي، وتنتظر التوصل إلى توافق بشأن مساهمات الدول الأعضاء وآلية العمل.