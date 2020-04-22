مناع يوجه نداء إنساني بشأن الأسرى في سجون طرابلس

وجه الاكاديمي الليبي والملحق الثقافي في بريطانيا سابقا، ونائب رئيس جامعة سرت سابقا والمعتقل السابق في سجون مصراتة، د. سعد مناع، نداء إنساني إلى المنظمات الحقوقية، وبعثة الامم المتحدة الخاصة بليبيا بالتدخل السريع لانقاذ حياة الأسرى والمعتقلين في سجون طرابلس.

وقال مناع، “أسرانا البواسل بطرابلس يمرون بظروف صحية ونفسية ومعيشة قاسية منذ فترة وأصبحت أوضاعهم بالغة الخطورة، وعليه نهيب بكافة المنظمات الحقوقية، وبعثة الامم المتحدة الخاصة بليبيا بالتدخل السريع لإنقاذ حياتهم، وما وفاة المناضل اللواء سعد مسعود الا دليل ساطع على الوضع اللإنسانى واللاقانونى واللأخلاقى الذى يعيشه أبنائنا الأحرار، كما نأمل من كافة المجالس الاجتماعية سرعة التواصل مع مايسمى بالحكومة الوفاق وتحميلها مسؤولية الحفاظ على حياة الأسرى الواقعين تحت دائرية سيطرتها كما تدعى”، بحسب تعبيره.

وأضاف مناع، “أن بقاء هؤلاء الرجال خلف القضبان لا يستند على أى مصوغ قانونى، أو أخلاقى وإنما مؤسس على أحقاد خاصة، أو أوامر من دوائر غربية معادية”.