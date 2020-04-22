لجنة مكافحة كورونا بسرت تعقد اجتماعها التاسع

عقدت اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة فيروس كورونا ببلدية سرت اجتماعها العادي التاسع، برئاسة الدكتور فتحي السنوسي الكاسح وبحضور عدد من أعضاء اللجنة.

واستعرض الاجتماع عملية استلام مستشفى ابن سينا التعليمي لعدد من الأجهزة والمعدات الطبية المخصصة لمكافحة الوباء، إضافة إلى مناقشة مقترح تجهيز جناح العزل بالعيادة المجمعة، مقراً للعزل والتأكيد على جلب الأجهزة والمعدات الطبية المخصصة لمكافحة كورونا، وناقش الاجتماع أيضا اقتراحا بتكليف أعضاء من اللجنة الاستشارية الطبية بمهمة المتابعة.

يشار إلى أن جهاز الإسعاف والطوارىء بالحكومة الليبية، قد قدم سيارة إسعاف -حديثة مُجهزة إلى اللجنة الطبية الاستشارية لمجابهة فيروس كورونا المستجد”كوفيد-19″، وقد وصلت إلى مقر عيادة الحميات التابعة للجنة الطبية سرت، بمجمع عيادات سرت المركزي التابع لوزارة الصحة بالحكومة الليبية سيتم استغلالها في نقل العينات في حالات الاشتباه بفيروس كورونا إلى المختبر الرئيسي بشرق المدينة.

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