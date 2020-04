أخبار ليبيا24 كشف مصدر مطلع أن عنصرين من العناصر المتطرفة التابعين لمليشيا “سرية أحمد التاجوري” التابعة لقوات حكومة الوفاق قتلا نتيجة استهداف تجمع لعناصر قوات الوفاق في محور عين زارة بواسطة مدفعية الهاون من قبل القوات المسلحة مساء الإثنين. وأوضح المصدر أن المتطرف محمود عبدالله علي المقيرحي الورفلي الشهير “محمود جريمة” من مواليد 1987 وشقيقه […]

The post عقب مقتل إخوتهم الثلاثة في معارك بنغازي..مقتل أخوين من شورى بنغازي خلال معارك طرابلس appeared first on وكالة أخبار ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24